подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июня 2020, суббота, 07:30 463
Силовые структуры 2020-06-13T09:00:03+03:00
Українські Новини
Пункты пропуска на границе с Крымом откроют с 15 июня

Пункты пропуска на границе с Крымом откроют с 15 июня

Валерия Драгомирова
Крым, Карантин, Коронавирус, КПВВ Чонгар, КПВВ Каланчак
КПВВ Каланчак. Фото: nahnews.org
КПВВ Каланчак. Фото: nahnews.org

Кабинет Министров решил открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом с 15 июня, в то время, как пункты пропуска в зоне проведения ООС возобновили работу 10 июня. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передают Українськi Новини.

"Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом и Севастополем. С 15 июня 2020 года будет возобновлена ​​работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка",- говорится в нем.

По словам вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом и результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска.

Отмечается, что для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако обязательной остается необходимость соблюдения противоэпидемических требований, в частности контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток.

Кроме этого, все, кто пересекает границу, должны давать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома".

Нарушителям этого условия грозит штраф в 17 тыс гривен.

Кроме этого, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициирует обращение к командованию операции Объединенных сил с целью изменения расписания работы пунктов пропуска в Донецкой и Луганской областях.

Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдение всех противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, боевики блокируют КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская"

Больше новостей о: Крым Карантин Коронавирус КПВВ Чонгар КПВВ Каланчак

Рада призвала мир признать депортацию из Крыма кры...
Четыре страны готовы принять украинцев с 15 июня. ...
Зеленский откажется от личных встреч и поездок за ...
КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершает строительство...
Пункты пропуска на границе с Крымом откроют с 15 июня
Сегодня 6-я годовщина освобождения Мариуполя от боевиков
Новости
Замминистра обороны задекларировал 50 биткоинов на 12,7 млн гривен и компанию в Чехии 09:11
До конца адаптивного карантина осталось 9 дней. Какие действуют ослабления 08:47
Большинство крафтовых пивоварен остановили производство из-за карантина, - эксперт 08:30
Сегодня 6-я годовщина освобождения Мариуполя от боевиков 08:15
"Укрзализниця" рассказала, как будет ходить экспресс в аэропорт "Борисполь" 08:00 Инфографика
больше новостей
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов. Список направлений 20:20
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Общественные лидеры заявили о бездеятельности власти в вопросах пострадавших в результате агрессии РФ и войны в Украине 15:43 Пресс-релиз
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
больше новостей
"Укрзализниця" рассказала, как будет ходить экспресс в аэропорт "Борисполь"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok