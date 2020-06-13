Пункты пропуска на границе с Крымом откроют с 15 июня

Кабинет Министров решил открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом с 15 июня, в то время, как пункты пропуска в зоне проведения ООС возобновили работу 10 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передают Українськi Новини.

"Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом и Севастополем. С 15 июня 2020 года будет возобновлена ​​работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка",- говорится в нем.

По словам вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом и результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска.

Отмечается, что для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако обязательной остается необходимость соблюдения противоэпидемических требований, в частности контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток.

Кроме этого, все, кто пересекает границу, должны давать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома".

Нарушителям этого условия грозит штраф в 17 тыс гривен.

Кроме этого, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициирует обращение к командованию операции Объединенных сил с целью изменения расписания работы пунктов пропуска в Донецкой и Луганской областях.

Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдение всех противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, боевики блокируют КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская".