В пункте пропуска "Шегини" люди по несколько часов ожидают, чтобы попасть в Польшу. Какая ситуация на границе

После того, как заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска, со времени возобновление работы более 74 тысяч человек пересекли пешеходный пункт пропуска "Шегини" на украинском-польской границе. Но в связи с ограничениями с полськой стороны, на границе образуются очереди, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передают Українські Новини.

Ежедневно на пункте пропуска увеличивается количество граждан, которые выбирают этот переход для пересечения границы с Республикой Польша, передают в Госпогранслужбе.

"За сутки через пункт пропуска" Шегини "на вход и на выход следует от 3 до 3,5 тысяч человек", – сообщает пресс-служба. Кроме того, на протяжении последних дней количество путешественников, следующих за границу, растет.

Также в ведомстве добавляют, что со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, следующих в Польшу. В связи с этим, оформление лиц осуществляется без каких-либо задержек. Каждый час пограничники оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины.

Однако, после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, граждане вынуждены по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Польши. Перед польским пунктом пропуска возникает значительное накопление людей.

Также в Госпогранслужбе добавляют, что в связи с карантинными мероприятиями, польская сторона проводит дополнительные контрольные процедуры в отношении лиц, прибывающих из-за границы. Вследствие этого и увеличивается продолжительность оформления документов и время ожидания на пересечение границы.

В то время, украинские пограничники информируют польских коллег и обращаются с просьбой ускорить оформление лиц, следующих в Польшу и ожидают перед пунктом пропуска "Медика".

В пункте пропуска "Шегини" украинские пограничники развернули каркасные палатки и доставят питьевую ввода, чтобы люди смогли отдохнуть и спрятаться от жары или дождя.

Каркасные палатки в пункте пропуска "Шегини". Фото: Госпогранслужба

Также украинские пограничники обращаются с просьбой пересекать украинскую-польскую границу по возможности легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

Ранее Українські Новини сообщали, страны ЕС октроют границы для украинсикх граждан при условии уменьшении количества больных коронавирусом.

С 15 июня октроются пункты пропуска на границе с аннексированным Крымом.