Рубль в начале недели снова упал. Курс российской нацвалюты на 15 июня

В понедельник, 15 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 12 июня, не изменился и составляет 3,32 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс продажи в понедельник снизился на 2 копейки по сравнению с 12 июня и составляет 3,93 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 15 июня: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,32 3,93 Максимальный 3,78 5,00 Минимальный 2,30 3,77 Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 12 июня на 4,73 коп. до 26,8329 UAH\/USD, курс покупки повысился на 2,99 коп. до 26,5674 UAH\/USD. Тем временем экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023. Также Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH\/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.