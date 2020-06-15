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15 июня 2020, понедельник, 10:53 1410
Экономика 2020-06-15T12:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль в начале недели снова упал. Курс российской нацвалюты на 15 июня

Рубль в начале недели снова упал. Курс российской нацвалюты на 15 июня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

В понедельник, 15 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 12 июня, не изменился и составляет 3,32 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник снизился на 2 копейки по сравнению с 12 июня и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 15 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,32 3,93
Максимальный 3,78 5,00
Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 12 июня на 4,73 коп. до 26,8329 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,99 коп. до 26,5674 UAH/USD.

Тем временем экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023

Также Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публиковали, как менялся официальный курс за прошлую неделю.

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