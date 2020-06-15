К ослаблению карантина не готов Киев и еще 10 областей

По состоянию на утро 15 июня Киев и 10 областей остаются в списке таких, которые не соответствуют критериям для смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,74 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (17,68), Волынская (34,81), Житомирская (15,45), Закарпатская (23,45), Ивано-Франковская (13,45), Львовская (30,71), Ривненская (25,85), Тернопольская (16,66), Черновицкая (28,96) и Черниговская (12,62) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) и показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%).

Самый большой показатель заполненности коек в больницах в Черновицкой области (46,09%) и Закарпатской (39,76%) областях и в Киеве (36,12%).

В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 87,41.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

Тем временем в Украине после однодневного снижения увеличилось количество новых случаев коронавируса.