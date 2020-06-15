Средний показатель летальности от коронавируса в Украине составляет менее 3%

14 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 656 до 31 810, средний показатель летальности от коронавирусной инфекции в Украине по состоянию на 15 июня составляет 2,9%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"Показатель смертности - 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%", - сказано в нем.

Среди умерших больше всего людей старше 50 лет - 88,3%.

Показатель летальности, что превышает средний по Украине, зарегистрирован в Ивано-Франковской (5,4%), Кировоградськой (5,3%), Полтавской (4,7%), Черновецкой (4,3%), Черкасской (3,7%), Львовской (3,6%) областях.

Среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из 18 областей.

Летальность среди медиков составила 0,8% и самой высокой была в Ивано-Франковской области (2,7%).

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней, с момента госпитализации до смерти - 9 дней.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 14 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 53 человека до 3 957, умерших - на 2 человека до 90.

Кроме того, Киев не соответствует критериям для смягчения карантина.