В Киеве за сутки – 66 новых случаев заражения COVID-19. Умер один пациент

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 13 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 66 человек до 3 904, умерших - на 1 человека до 88.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Еще у 66 жителей Киева подтвердили заболевание коронавирусом за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек", - написал он.

Кличко добавил, что среди заболевших 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин от 18 до 62 лет, а также 3 девочки в возрасте от 4 до 11 лет и 9-летний мальчик.

В том числе заболели 6 медиков.

В больницы столицы 13 июня были госпитализированы 16 заболевших коронавирусом граждан, остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Новых выздоровевших за сутки не зафиксировано, всего коронавирус преодолели 1 164 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Оболонском (12), Соломенском (11), Голосеевском и Деснянском (по 8) районах.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 648 до 31 154, количество умерших от заболевания увеличилось на 9 человек до 889 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14%, новых летальных случаев - снизилось на 10%.

За минувшие сутки в мире зафиксировано 132 786 новых случаев заражения коронавирусом. Умерло 4 229 человек.