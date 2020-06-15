Родители выпускников в соцсетях возмущены невозможностью сдать ВНО

Родители выпускников возмущены невозможностью зайти на сайт Украинского центра оценивания для сдачи пробного внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом говорится в сообщениях родителей выпускников в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Пробное ВНО дистанционно. Сайт "лег", зайти невозможно. Тестирование должно было начаться в 11", - написала одна из родителей выпускников Виктория Яременко. Многие родители также жалуются на официальной странице Министерства образования и науки, что не работает не только сайт, но и телефоны, по которым можно связаться по вопросу пробного ВНО. Скриншот комментария на Facebook Родители возмущены плохой организацией онлайн-ВНО В Харькове также проблемы с доступностью сайта ВНО Родители растеряны, как их дети смогут сдать ВНО-2020 Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса пробное внешнее независимое оценивание в Украине отменили, но украинские выпускники смогут пройти его онлайн и дома, предварительно взяв задание в школе. 5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек.