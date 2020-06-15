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15 июня 2020, понедельник, 14:56 1779
Политика 2020-06-15T16:15:02+03:00
Українські Новини
Родители выпускников в соцсетях возмущены невозможностью сдать ВНО

Родители выпускников в соцсетях возмущены невозможностью сдать ВНО

Ольга Фандорина
Сайт, Организация, Реакция соцсетей, ВНО-2020, УЦОЯО
Тестирование. Фото: pixabay.com
Тестирование. Фото: pixabay.com

Родители выпускников возмущены невозможностью зайти на сайт Украинского центра оценивания для сдачи пробного внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом говорится в сообщениях родителей выпускников в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Пробное ВНО дистанционно. Сайт "лег", зайти невозможно. Тестирование должно было начаться в 11", - написала одна из родителей выпускников Виктория Яременко.

Многие родители также жалуются на официальной странице Министерства образования и науки, что не работает не только сайт, но и телефоны, по которым можно связаться по вопросу пробного ВНО.

Скриншот комментария на FacebookСкриншот комментария на Facebook

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Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса пробное внешнее независимое оценивание в Украине отменили, но украинские выпускники смогут пройти его онлайн и дома, предварительно взяв задание в школе.

5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек.

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