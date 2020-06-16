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16 июня 2020, вторник, 05:00 8
Финансы 2020-06-16T05:00:02+03:00
Українські Новини
Гривна продолжила падение. НБУ понизил официальный курс национальной валюты

Гривна продолжила падение. НБУ понизил официальный курс национальной валюты

Кира Молчанова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Курс НБУ
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июня, на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD.

 Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

 В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июня, на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6704
1 доллар США 26,8440
1 швейцарский франк 28,2732
10 иен 2,5010
10 российских рублей 3,8247
1 евро 30,2062

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023

Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD.

В Национальном банке сообщают, что потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона.

В НБУ прогнозируют, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.

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