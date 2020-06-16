Гривна продолжила падение. НБУ понизил официальный курс национальной валюты

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июня, на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июня, на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,6704 1 доллар США 26,8440 1 швейцарский франк 28,2732 10 иен 2,5010 10 российских рублей 3,8247 1 евро 30,2062

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.

Нацбанк в период с 9 по 14 июня устанавливал гривну по 26,6. На понедельник НБУ понизил курс гривны до 26,7 UAH/USD.

В Национальном банке сообщают, что потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона.

В НБУ прогнозируют, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.