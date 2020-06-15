В одном из городов Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки COVID-19

После того, как в Китае заявили о новых вспышках коронавируса, в провинции Хубэй, в городе Баодин ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса на рынке в Пекине. Об этом сообщает издание ANI.

Как передает ведомство 15 июня, местные власти утверждают, что военное положение введено с целью предотвратить распространения эпидемии в городе.

"Баодин расположен рядом с Пекином, и между городами происходит интенсивное движение товаров и людей. Население города составляет более 11 миллионов людей, что означает большой риск заражения и вспышки новой масштабной эпидемии", - говорится в заявлении.

Город Баодин расположен почти в 145 километрах к северо-западу от Пекина.

Как сообщали Українські Новини, ранее главный эпидемиолог Китая признался в том, что власти занижали статистику по коронавирусу в начале эпидемии.

Кроме того, Украину и Китай обвинили в бездействии при распространении коронавируса, и потребовали выплатить убытки.

Тем временем СМИ обнародовали инфомацию о том, что Китай специально скрывал информацию и статистику по коронавирусу от других стран, чтобы запастись лекарствами.