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  • В одном из городов Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки COVID-19
15 июня 2020, понедельник, 19:56 26
Азия 2020-06-15T20:00:01+03:00
Українські Новини
В одном из городов Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки COVID-19

В одном из городов Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки COVID-19

Елизавета Кесельман
Китай, Военное положение, Коронавирус в Китае, Хубэй
Коронавирус в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус в Китае. Фото: reuters.com

После того, как в Китае заявили о новых вспышках коронавируса, в провинции Хубэй, в городе Баодин ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса на рынке в Пекине. Об этом сообщает издание ANI.

Как передает ведомство 15 июня, местные власти утверждают, что военное положение введено с целью предотвратить распространения эпидемии в городе. 

"Баодин расположен рядом с Пекином, и между городами происходит интенсивное движение товаров и людей. Население города составляет более 11 миллионов людей, что означает большой риск заражения и вспышки новой масштабной эпидемии", - говорится в заявлении.  

Город Баодин расположен почти в 145 километрах к северо-западу от Пекина.

Как сообщали Українські Новини, ранее главный эпидемиолог Китая признался в том, что власти  занижали статистику по коронавирусу в начале эпидемии.  

Кроме того, Украину и Китай обвинили в бездействии при распространении коронавируса, и потребовали выплатить убытки. 

Тем временем СМИ обнародовали инфомацию о том, что Китай специально скрывал информацию и статистику по коронавирусу от других стран, чтобы запастись лекарствами. 

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