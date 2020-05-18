Китай занижал статистику по COVID-19 в начале эпидемии, – главный эпидемиолог

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что Ухань, где вспышка эпидемии коронавируса взяла свое начало, длительное время занижал статистику по COVID-19, умалчивая о масштабах и ключевых подробностях. Об этом ведущий эпидемиолог Китая рассказал в интервью изданию CNN.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей", – сказал он.

В частности, Чжун Наньшань прибыл в Ухань 18 января, где спустя два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как местные власти это отрицали.

По его словам, подозрения возникли после того, как официальное число заболевших в Ухане - 41 человек - не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом.

Он также отметил, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они очень неохотно предоставили реальные данные. Так, по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.

Он признал занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, но отверг обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу.

"Так что... с 23 января, я думаю, все данные ... будут правильными", - добавил Наньшань.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ обнародовали инфомацию о том, что Китай специально скрывал информацию и статистику по коронавирусу от других стран, чтобы запастись лекарствами.