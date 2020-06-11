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  • В Китае новые вспышки COVID-19. На материковой части сообщили об 11 новых случаях активной формы коронавируса
11 июня 2020, четверг, 13:05 68
Азия 2020-06-11T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Китае новые вспышки COVID-19. На материковой части сообщили об 11 новых случаях активной формы коронавируса

В Китае новые вспышки COVID-19. На материковой части сообщили об 11 новых случаях активной формы коронавируса

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Новые вспышки коронавируса
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com

Китай, который окончательно вышел из карантина, заявил о том, что в стране снова появились вспышки коронавируса. Отмечается, что на материковой части Китая власти зафиксировали 11 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает The Associated Press.

Как передает ведомсвто, в среду, 11 июня, материковый Китай сообщил об одиннадцати новых случаев активной формы COVID-19. 

Отмечается, что все пациенты недавно прибыли из-за рубежа. 

Помимо этого, в КНР обнаружили еще четыре бессимптомных случая коронавируса. На данном этапе под наблюдением медиков находятся 130 инфицированных без признаков заболевания. Также в Китае на лечении остаются 62 пациента с активной формой COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее главный эпидемиолог Китая заявил о том, что в стране занижали статистику по коронавирусу в начале эпидемии.  

Кроме того, СМИ обнародовали инфомацию о том, что Китай специально скрывал информацию и статистику по коронавирусу от других стран, чтобы запастись лекарствами. 

Ранее в стране сообщалось о 40 бессимптомных случаях коронавируса. 

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