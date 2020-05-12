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12 мая 2020, вторник, 14:35 3583
Судебная власть 2020-05-12T14:45:02+03:00
Українські Новини
Украину и Китай обвиняют в бездействии при распространении коронавируса – требуют выплатить убытки

Украину и Китай обвиняют в бездействии при распространении коронавируса – требуют выплатить убытки

Ирина Николенко
Кабинет Министров, Окружной административный суд Киева, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине
Окружной административный суд Киева. Фото: oask.gov.ua
Окружной административный суд Киева. Фото: oask.gov.ua

В то время, как по состоянию на 12 мая зафиксировано 375 новых случаев инфицирования коронавирусом, Украину и Китайскую Народную Республику (КНР) обвинили в бездействии по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передают Українські Новини.

Одна из общественных организаций направила иск в Окружной административный суд Киева об установлении бездействия правительства КНР и государственных органов Украины в связи с распространением коронавируса.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, ответчиками в котором определены Государственный совет КНР, Офис Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, бывшие министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украины – члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования", – сказано в сообщение.

Иск подала общественная организация, которая обвиняет государственные органы в бездействии и ненадлежащем реагировании на распространение коронавируса в Украине.

В иске содержится 9 требований. Они касаются того, чтобы обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права. Также требуют, чтобы Кабинет министров разработал и выполнил соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемических правил и норм во исполнение закона "О защите населения от инфекционных болезней".

Требования касаются и Министерства здравоохранения. В частности, требуют провести комплексные клинические испытания лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Украине.

Сейчас Окружной административный суд Киева решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию 11 мая зафиксировали 416 новых случаев заражения коронавирусом, всего в Украине – 15 648 случаев инфицирования Covid-19.

11 мая медики провели на 10% больше исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции по сравнению с предыдущими сутками.

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