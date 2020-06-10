"Укрзализныця" возобновляет поезда в Винницкую область

После смягчения карантина в Украине снова запустили поезда дальнего следования, но не во все регионы. Теперь же акционерное общество "Укрзализныця" решила возобновить движение поездов дальнего следования в Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, с сегодняшнего дня "Укрзализныця" открывает продажу проездных документов для поездов №106/105 "Одесса - Киев" на станции Винница и №772/771 "Хмельницкий - Киев" на станции Гнивань.

Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в направлении "Сумы - Винница" с отправлением из Сум и Винницы, он будет курсировать по субботам и воскресеньям

Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области способствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решения по ослаблению противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования.

Акционерное общество "Укрзализныця" решило возобновить курсирование поезда "Киев - Шостка" с 12 июня и увеличило периодичность курсирования 4 поездов.