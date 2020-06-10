подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июня 2020, среда, 21:01 19
Транспорт 2020-06-10T21:02:32+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" возобновляет поезда в Винницкую область

"Укрзализныця" возобновляет поезда в Винницкую область

Кира Молчанова
Укрзализниця, Винницкая область, Железнодорожное сообщение, Смягчение карантина
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

После смягчения карантина в Украине снова запустили поезда дальнего следования, но не во все регионы. Теперь же акционерное общество "Укрзализныця" решила возобновить движение поездов дальнего следования в Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, с сегодняшнего дня "Укрзализныця" открывает продажу проездных документов для поездов №106/105 "Одесса - Киев" на станции Винница и №772/771 "Хмельницкий - Киев" на станции Гнивань.

Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в направлении "Сумы - Винница" с отправлением из Сум и Винницы, он будет курсировать по субботам и воскресеньям

Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области способствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решения по ослаблению противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования.

Акционерное общество "Укрзализныця" решило возобновить курсирование поезда "Киев - Шостка" с 12 июня и увеличило периодичность курсирования 4 поездов.

Больше новостей о: Укрзализниця Винницкая область Железнодорожное сообщение Смягчение карантина

Подозрение Порошенко касается незаконного назначения замглавы Службы внешней разведки
Украина получила €500 млн макрофинансовой помощи ЕС
Новости
"Укрзализныця" возобновляет поезда в Винницкую область 21:01
Жара до +36, шквалы и дожди с градом. Прогноз погоды на 11 июня 21:00
Польша откроет границы для стран Евросоюза 13 июня 20:55
Зеленский встретился с кандидатом в министры образования Шкарлетом 20:40
Германия окончательно отменит пограничный контроль на следующей неделе 20:30
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты 12:42
больше новостей
В Киевской области останется в пять раз меньше районов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok