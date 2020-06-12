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12 июня 2020, пятница, 19:53 69
Мир 2020-06-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
ВОЗ предупреждает о том, что лето не поможет снизить риск заболеваемости коронавирусом

ВОЗ предупреждает о том, что лето не поможет снизить риск заболеваемости коронавирусом

Елизавета Кесельман
Беларусь, ВОЗ, Лето, коронавирус в Беларуси, боротьба с коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

После возникновения пандемии коронавиурса, некоторые эксперты придерживались версии, что с наступлением летнего сезона жара "высушит" коронавирус. Однако Всемирная организация здравоохранения, которая ранее опровергла свои же слова о том, что коронавирус от бессимптомных носителей передается редко, заявила, что лето не дает гарантий того, риск заболеваемости будет снижен. Об этом рассказал официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, сообщает БЕЛТА.

Как утверждает Бердыклычев, несмотря на наступление жаркого сезона, возможность роста заболеваний все так же высока. 

"Население все еще восприимчиво к вирусу. И необходимо комбинировать меры сдерживания, к которым относятся тестирование, лечение, изоляция, отслеживание контактов, а также меры снижения вреда. Если возможности системы здравоохранения подходят к пределу, она не может справиться с потоком пациентов, необходимо рассмотреть введение каких-то ограничительных мер", - пояснил он.

Лето не является поводом для расслабления в борьбе с COVID-19, поскольку возможность роста заболеваемости сохраняется.

"По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса. То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится", - заявил он.

Представитель ВОЗ также отметил, что люди перестали осознавать опасность после того, как начали послаблять карантин. 

"Эта тенденция беспокоит, потому что вирус никуда не исчез... Возможность роста сохраняется". - добавил Бердыклычев.

Как сообщали Українські Новини, на днях ВОЗ заявила, что ситуация с коронавирусом снова ухудшается. 

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