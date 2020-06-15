В детдоме Happy Home рассказали о реакции и самочувствии после визита первой леди, заболевшей COVID-19

Елена Зеленская в малом групповом доме для детей с особыми потребностями Happy Home. Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская в малом групповом доме для детей с особыми потребностями Happy Home. Фото: president.gov.ua

Директор малого группового дома для детей-сирот с инвалидностью "Happy Home" Оксана Сидорчук констатирует, что никто из детей или персонала не заболел коронавирусом после визита первой леди Елены Зеленской.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"У нас все здоровы: и персонал и детки", - сказала она.

Сидорчук заверила, что после новости о болезни Зеленской все сделали тесты на корнавирус.

"Да. И мы все здоровы", - сказала она.

По ее словам, они прошли тестирование по собственной инициативе.

"А с чьей еще инициативы это могло быть? Мы достаточно взрослые и понимаем как в таких ситуациях действовать. Поэтому без советов Офиса Президента мы понимаем как защищать наших детей", - сказала Сидорчук.

На уточняющие вопросы относительно реакции и помощи властей директор отвечать не захотела.

"Мы все здоровы и у нас все хорошо", - подчеркнула она.

Супруга главы государства посещала Happy Home 1 июня.

12 июня Офис Президента сообщил, что первая леди получила положительный результат теста на COVID-19, а всем ее контактным лицам сообщено о потенциальной опасности инфицирования и рекомендуется соблюдать самоизоляцию и пройти тестирование.

ОПУ заверяет, что во время рабочих встреч и в быту Зеленская постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а результаты ее предварительного теста на COVID-19, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Обстоятельства ее заражения не известны, проводится эпидемиологическое расследование

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский прошел тест на коронавирус после заражения жены.

Также Зеленский перешел на особый режим работы из-за болезни супруги.