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10 июня 2020, среда, 13:03 1805
Политика 2020-06-10T13:03:53+03:00
Українські Новини
МОЗ разделит страны на "красную" и "зеленую" зоны: прибывшие из "красной" отправятся на самоизоляцию

МОЗ разделит страны на "красную" и "зеленую" зоны: прибывшие из "красной" отправятся на самоизоляцию

Ольга Фандорина
Туризм, Карантин, Страны, Путешествия, Коронавирус в мире, режим самоизоляции
самолет. фото: freepik
самолет. фото: freepik

МАУ сформировала расписание рейсов по Украине до июля, а министерство здравоохранения рассматривает возможность разделения стран по эпидемиологической ситуации на "красную" и "зеленую" зоны, прибывшие из "красной зоны" должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Сейчас мы рассматриваем вариант прибытия, чтобы у нас была "красная зона" и "зеленая зона". "Красная зона" - это те страны, в которых эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине. "Зеленая зона" - это те страны, в которых ситуация такая же или лучше", - сказал он.

Прибывшие из "красной зоны" пассажиры должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию, пассажиры из "зеленой зоны" не будут нуждаться в самоизоляции.

Степанов отметил, что относительно окончательных правил прибытия иностранных граждан еще идут дискуссии.

Также изучаются правила прибытия, которые намерены вводить европейские государства.

Как сообщали Українські Новини, МАУ пришлось сократить 900 сотрудников в период карантина.

Тем временем аэропорт "Киев" планирует начать прием и отправку международных рейсов с 16 июня.

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