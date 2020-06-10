МОЗ разделит страны на "красную" и "зеленую" зоны: прибывшие из "красной" отправятся на самоизоляцию

МАУ сформировала расписание рейсов по Украине до июля, а министерство здравоохранения рассматривает возможность разделения стран по эпидемиологической ситуации на "красную" и "зеленую" зоны, прибывшие из "красной зоны" должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Сейчас мы рассматриваем вариант прибытия, чтобы у нас была "красная зона" и "зеленая зона". "Красная зона" - это те страны, в которых эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине. "Зеленая зона" - это те страны, в которых ситуация такая же или лучше", - сказал он.

Прибывшие из "красной зоны" пассажиры должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию, пассажиры из "зеленой зоны" не будут нуждаться в самоизоляции.

Степанов отметил, что относительно окончательных правил прибытия иностранных граждан еще идут дискуссии.

Также изучаются правила прибытия, которые намерены вводить европейские государства.

Как сообщали Українські Новини, МАУ пришлось сократить 900 сотрудников в период карантина.

Тем временем аэропорт "Киев" планирует начать прием и отправку международных рейсов с 16 июня.