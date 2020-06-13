МАУ отменила почти все рейсы до августа

Авиакомпания МАУ, которая возобновила рейсы из Киева в Одессу, Львов, Харьков и Днипро с 12 июня, приостановила продажу билетов до 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на данные с официального сайта МАУ и заявление президента авиакомпании Евгения Дыхне на брифинге в аэропорту Борисполь.

"Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того,чтобы была возможность назначать только те авиабилеты, которые пассажир посчитает реальными для выполнения. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей для туристических поездок", - пояснил Евгений Дыхне.

Сейчас в расписании авиакомпании осталось три внутренние направления на даты в июне: Киев – Одесса, Киев – Львов и Киев – Херсон.

Киев — Одесса 12, 19 и 26 июня. Одесса — Киев 14, 21 и 29 июня

Киев — Львов 26 июня. Львов — Киев 29 июня

Киев — Херсон 19 и 26 июня. Херсон — Киев 21 и 29 июня.

Из международных рейсов с 5 июля можно купить авиабилеты на направления Киев – Лондон.

В то же время, генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) Павел Рябикин заявляет, что в понедельник, 15 июня, авиакомпании подали заявки на осуществление 15 регулярных рейсов.

"С понедельника мы имеем в плане 15 регулярных рейсов, согласно заявкам", - сказал Рябикин.

При этом он отметил, что компании, открывшие продажи билетов, отмечают низкий спрос, в связи с чем Рябикин ожидает отмены части рейсов в будущем.

По его словам, основная часть рейсов является внутренними и ранее запланированными эвакуационными.

Рябикин также заявил, что ни он, ни пограничная служба, работающая в аэропорту, еще не видели документа, позволяющего иностранным гражданам прилетать в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июня МАУ осуществила первый после снятия ограничений на внутренние авиаперелеты рейс "Киев - Одесса".

А с 15 июня, в день запуска международных рейсов, в "Борисполь" снова будут ходить экспрессы.

Тем временем, Госавиаслужба раздала авиакомпаниям рекомендации по введению специальных мер при обслуживании пассажиров во время пандемии.