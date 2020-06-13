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13 июня 2020, суббота, 22:48 603
Транспорт 2020-06-13T22:56:10+03:00
Українські Новини
МАУ отменила почти все рейсы до августа

МАУ отменила почти все рейсы до августа

Надежда Комендантова
Авиакомпании, МАУ, авиарейсы, отмена авиарейсов, авиабилеты
МАУ.
МАУ.

Авиакомпания МАУ, которая возобновила рейсы из Киева в Одессу, Львов, Харьков и Днипро с 12 июня, приостановила продажу билетов до 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на данные с официального сайта МАУ и заявление президента авиакомпании Евгения Дыхне на брифинге в аэропорту Борисполь.

"Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того,чтобы была возможность назначать только те авиабилеты, которые пассажир посчитает реальными для выполнения. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей для туристических поездок", - пояснил Евгений Дыхне.

Сейчас в расписании авиакомпании осталось три внутренние направления на даты в июне: Киев – Одесса, Киев – Львов и Киев – Херсон.

  • Киев — Одесса 12, 19 и 26 июня. Одесса — Киев 14, 21 и 29 июня
  • Киев — Львов 26 июня. Львов — Киев 29 июня
  • Киев — Херсон 19 и 26 июня. Херсон — Киев 21 и 29 июня.

Из международных рейсов с 5 июля можно купить авиабилеты на направления Киев – Лондон.

В то же время, генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) Павел Рябикин заявляет, что в понедельник, 15 июня, авиакомпании подали заявки на осуществление 15 регулярных рейсов.

"С понедельника мы имеем в плане 15 регулярных рейсов, согласно заявкам", - сказал Рябикин.

При этом он отметил, что компании, открывшие продажи билетов, отмечают низкий спрос, в связи с чем Рябикин ожидает отмены части рейсов в будущем.

По его словам, основная часть рейсов является внутренними и ранее запланированными эвакуационными.

Рябикин также заявил, что ни он, ни пограничная служба, работающая в аэропорту, еще не видели документа, позволяющего иностранным гражданам прилетать в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июня МАУ осуществила первый после снятия ограничений на внутренние авиаперелеты рейс "Киев - Одесса".

А с 15 июня, в день запуска международных рейсов, в "Борисполь" снова будут ходить экспрессы.

Тем временем, Госавиаслужба раздала авиакомпаниям рекомендации по введению специальных мер при обслуживании пассажиров во время пандемии.

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