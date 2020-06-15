В Одесской области ливни затопили 4 села

На прошлой неделе на Закарпатье разбушевалась непогода, прошел ливень и град: смыло мосты и затопило село, а на этих выходных в Одесской области в селах Ренийского района и городе Рени дожди затопили улицы и дворы частных домов. Об этом сообщил зампредседателя Одесского облсовета Юрий Димчогло в Facebook.

"13 и 14 июня в селах Ренийского района и в самом городе Рени в результате проливных дождей произошло массовое затопление улиц и частных подворий населённых пунктов. Это катастрофа жителей сел и для местных бюджетов и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с коронавирусом", - отмечает Димчогло.

Больше всего пострадали села Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное.

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