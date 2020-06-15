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15 червня 2020, понеділок, 14:13 27
Події 2020-06-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
В Одеській області зливи затопили 4 села

В Одеській області зливи затопили 4 села

Ольга Фандорина
Гроза, одеська область, Підтоплення, дощ, Злива

Тоді як минулого тижня на Закарпатті розбушувалася негода, пройшла злива і град: змило мости і затопило село, а на цих вихідних в Одеській області в селах Ренійського району та місті Рені дощі затопили вулиці і двори приватних будинків. Про це повідомив заступник голови Одеської облради Юрій Димчогло в Facebook.

"13 і 14 червня в селах Ренійського району і в самому місті Рені в результаті проливних дощів сталася масове затоплення вулиць і приватних подвір'їв населених пунктів. Це катастрофа жителів сіл і для місцевих бюджетів і так спустошених економічною кризою, посухою та боротьбою з коронавірусом", — зазначає Димчогло.

Найбільше постраждали села Долинське, Лиманське, Котловина та Нагірне.

Як повідомляли Українські Новини, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що в Україні через зливи можливе підвищення рівня води в річках.

 

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