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  • Через КПВВ "Станица Луганская" начали пропускать абитуриентов на ВНО
13 июня 2020, суббота, 14:22 189
Политика 2020-06-13T14:45:01+03:00
Українські Новини
Через КПВВ "Станица Луганская" начали пропускать абитуриентов на ВНО

Через КПВВ "Станица Луганская" начали пропускать абитуриентов на ВНО

Ольга Фандорина
ВНО, Абитуриенты, Станица Луганская, Марьинка, КПВВ
Станица Луганская. Фото: facebook.com/93600UA
Станица Луганская. Фото: facebook.com/93600UA

В пунктах пропуска "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) пропуск граждан будет осуществляться с 11:00 до 14:00 ежедневно, а государственная пограничная служба констатирует, что через пункт пропуска "Станица Луганская" (Луганская область) начат пропуск абитуриентов для прохождения внешнего независимого оценивания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Через КПВВ "Станица Луганская" начат пропуск абитуриентов для составления ВНО... С 07:00 до 13:00 будет осуществляться пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 - тех, кто следует в обратном направлении", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, возле КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" люди занимали очередь за несколько часов до открытия.

В Украине отменили пробное ВНО из-за коронавируса.

5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек.

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Возле КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" люди з...
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