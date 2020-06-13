Через КПВВ "Станица Луганская" начали пропускать абитуриентов на ВНО

В пунктах пропуска "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) пропуск граждан будет осуществляться с 11:00 до 14:00 ежедневно, а государственная пограничная служба констатирует, что через пункт пропуска "Станица Луганская" (Луганская область) начат пропуск абитуриентов для прохождения внешнего независимого оценивания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Через КПВВ "Станица Луганская" начат пропуск абитуриентов для составления ВНО... С 07:00 до 13:00 будет осуществляться пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 - тех, кто следует в обратном направлении", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, возле КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" люди занимали очередь за несколько часов до открытия.

В Украине отменили пробное ВНО из-за коронавируса.

5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек.