Количество новых случаев коронавируса в Киеве падает третий день подряд

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 14 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 53 человека до 3 957, умерших - на 2 человека до 90.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки заболевание коронавирусом увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3 957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Кличко добавил, что среди заболевших 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет, 27 мужчин от 20 до 87 лет, а также 3 девочки в возрасте от 4 до 6 лет и 2 мальчика 5 и 9 лет.

В том числе заболели 3 медика.

В больницы столицы 14 июня были госпитализированы 5 граждан, остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Шевченковском (12), Соломенском (9), Дарницком и Деснянском (по 7) районах.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, 14 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 656 до 31 810, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 901 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 1,2%, количество новых летальных случаев - на 33,3%.

Кроме того, Киев не соответствует критериям для смягчения карантина.