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15 июня 2020, понедельник, 09:33 483
Общество 2020-06-15T10:15:02+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине пройдет пробное ВНО по украинскому языку в онлайн-режиме

Сегодня в Украине пройдет пробное ВНО по украинскому языку в онлайн-режиме

Ольга Фандорина
Внешнее независимое тестирование, ВНО, пробное ВНО, ВНО онлайн
ВНО, ЗНО, тестирование. Фото: testportal.gov.ua
ВНО, ЗНО, тестирование. Фото: testportal.gov.ua

В понедельник, 15 июня, выпускники смогут пройти пробное Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе дома в режиме онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Из-за отмены пробного ВНО в школах в Центре предлагают участникам пройти тестирование дома следующим образом:

  • 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;
  • выполнить задание тестовой тетради;
  • до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;
  • получить свой результат за тестирование.

Также в Центре напомнили, что эксперты Украинского центра оценивания образования разберут каждое задание из 4-х популярных предметов, предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку и посоветуют, как успешно сдать ВНО в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса пробное внешнее независимое оценивание в Украине отменили, но украинские выпускники смогут пройти его онлайн и дома, предварительно взяв задание в школе.

5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что пробное внешнее независимое оценивание будет проведено онлайн.

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