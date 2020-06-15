Сегодня в Украине пройдет пробное ВНО по украинскому языку в онлайн-режиме

В понедельник, 15 июня, выпускники смогут пройти пробное Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе дома в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Из-за отмены пробного ВНО в школах в Центре предлагают участникам пройти тестирование дома следующим образом: 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе; выполнить задание тестовой тетради; до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов; получить свой результат за тестирование. Также в Центре напомнили, что эксперты Украинского центра оценивания образования разберут каждое задание из 4-х популярных предметов, предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку и посоветуют, как успешно сдать ВНО в 2020 году. Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса пробное внешнее независимое оценивание в Украине отменили, но украинские выпускники смогут пройти его онлайн и дома, предварительно взяв задание в школе. 5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек. Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что пробное внешнее независимое оценивание будет проведено онлайн.