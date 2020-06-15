На границе с Крымом заработали пункты пропуска

Работа контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом возобновлена, как и планировалось.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственно пограничной службы, передают Українськi Новини.

"С 14 июня во исполнение требований постановления Кабинета Министров Украины от 12 июня № 480 полностью возобновлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда выезда на границе с ВОТУ АР Крым. В течение 14 июня никаких очередей или задержек не возникало", - сказано в нем.

Отмечается, что в первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины были пропущены 54 человека, 12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований.

Из оккупированного Крыма пропущены 108 человек, все они будут проходить самоизоляцию.

Подчеркивается, что постановлением правительства № 480 внесены изменения в документы, регламентирующие порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Согласно этим изменениям, во время карантина пограничники отказывают в выезде с временно оккупированной территории Украины лицам, которые не дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома".

Как сообщали Українськi Новини, работа всех 15 пунктов пропуска через государственную границу Украины для авиационного сообщения восстановлена с 15 июня.



Ранее сообщалось, что обязательную обсервацию для въезжающих с неподконтрольных территорий Донбасса и из Крыма отменили.