Обязательную обсервацию для въезжающих с неподконтрольных территорий Донбасса и из Крыма отменили

Кабинет Министров отменил требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с не подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма на подконтрольную территорию.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Это постановление (правительства), которое регламентирует наш карантин... Мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ, а также отменяем проведение пробного ВНО", - сказал он.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, постановлением предусмотрена отмена требований обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, после восстановления пропуска лиц через контрольные пункты въезда-выезда.

Также предусмотрено дополнительное основание для отказа в пропуске лица на подконтрольную Украине территорию, если в период действия карантина лицо не дало согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій дома" до выезда с оккупированных территорий через пункт пропуска.

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