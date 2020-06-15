В Киевской области уменьшается заболеваемость коронавирусом. Где наибольшее количество зараженных

В то время, как Киев не соответствует критериям для смягчения карантина, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 14 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 29 человек до 2024, умерших - на 1 человека до 39.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 15 июня на 10:00 официально подтверждено 2 024 случая заболевания коронавирусом (в т.ч. 167 ребенка и 394 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 29... За время пандемии умерло 39 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 485 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 188, в Софиевской Борщаговке - 59 и в Петропавловской Борщаговке - 47), в Обуховском районе - 256 случаев (наибольшее количество в Обухове - 127 и Украинке - 40).

Также 90 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 82 - в Броварском районе, 55 - в Васильковском, 53 - в Барышевском, 39 - в Вышгородском, 38 - в Кагарлыкском, 32 - в Мироновском, 25 - в Бородянском, 19 - в Макаровском.

При этом 102 случая подтверждены в Ирпене, 90 - в Белой Церкви, 70 - в Броварах, 63 - в Борисполе, 53 - в Буче, 48 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 38 - в Фастове, 35 - в Вышгороде, 32 - в Василькове.

На стационарном лечении находится 250 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 774 человека.

За все время эпидемии выздоровел 771 человек (в том числе 63 ребенка).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 342 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 43 сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 14 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 53 человека до 3 957, умерших - на 2 человека до 90.

Также 14 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 656 до 31 810, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 901 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 1,2%, количество новых летальных случаев - на 33,3%.