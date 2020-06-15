В Украине после однодневного снижения увеличилось количество новых случаев коронавируса

14 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 656 до 31 810, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 901 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 1,2%, количество новых летальных случаев - на 33,3%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 15 июня в Украине 31 810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14 253 пациента выздоровели.

За сутки зафиксированы 656 новых случаев, выздоровел 171 человек, умерли 12 человек.

Таким образом, 14 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 656 против 171.

Количество новых случаев заболевания 14 июня составило 2,1% от общего количества заболевших на 13 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 959), в Киеве (3 957) и Львовской области (2 933).

В Ривненской области зафиксированы 2 369 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 2 024 случая, в Ивано-Франковской области - 1 766 случаев, в Закарпатской - 1 680, в Харьковской - 1 542, в Тернопольской - 1 467, в Волынской - 1 438, в Винницкой - 1 423, в Одесской - 1 117, в Житомирской - 1 087, в Днепропетровской - 998, в Кировоградской - 586, в Хмельницкой - 559 случаев.

552 случая выявлены в Черкасской области, 529 случаев - в Запорожской, 424 случая - в Черниговской, 334 случая - в Донецкой, 321 случай - в Николаевской, 278 случаев - в Полтавской области, 227 случаев - в Сумской, 183 случая - в Херсонской и 57 случаев - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 15 июня, начался 96-й день карантина, который Кабинет Министров ввел в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Тем временем в мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса и уже приближается к 8 млн зараженных.