В Киевской области на 34 человека увеличилось количество зараженных COVID-19. Где болеют больше всего

Пока в Киеве количество заболевших COVID-19 постепенно начало падать, в Киевской области 13 июня по сравнению с предыдущими сутками число заразившихся коронавирусом увеличилось на 34 человека до 1 995.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 14 июня на 10:00 официально подтверждено 1 995 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 164 ребенка и 390 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 34", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 480 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 188, в Софиевской Борщаговке - 59 и в Петропавловской Борщаговке - 47), в Обуховском районе - 254 случая (наибольшее количество в Обухове - 126, в Украинке - 39).

Также 90 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 81 - в Броварском районе, 53 - в Васильковском, 48 - в Барышевском, 38 - в Кагарлыкском, 38 - в Вышгородском, 32 - в Мироновском, 24 - в Бородянском, 19 - в Макаровском.

При этом 102 случая подтверждены в Ирпене, 89 - в Белой Церкви, 66 - в Броварах, 63 - в Борисполе, 53 - в Буче, 48 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 38 - в Фастове, 35 - в Вышгороде, 33 - в Василькове.

На стационарном лечении находится 250 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 745 человек.

За все время эпидемии выздоровели 727 человек (в том числе 60 детей), умерли - 38 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 299 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 46 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области увеличилось на 30 человек до 1 961.

13 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 648 до 31 154, количество умерших от заболевания увеличилось на 9 человек до 889 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 14%, новых летальных случаев - снизилось на 10%.