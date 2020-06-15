підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 червня 2020, понеділок, 13:16 13
Суспільство 2020-06-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
У Київській області зменшується захворюваність на коронавірус. Де найбільша кількість заражених

У Київській області зменшується захворюваність на коронавірус. Де найбільша кількість заражених

Анна Рудык
коронавірус в Україні, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус
Коронавірус

За минулу добукількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області збільшилася на 29 осіб до 2024, померлих - на 1 людини до 39 порівняно з попередньою добою. Водночас кількість хворих на коронавірус в Києві 14 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 53 людини до 3 957, померлих - на 2 людини до 90.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 15 червня на 10:00 офіційно підтверджено 2 024 випадки захворювання коронавірусом (у т. ч. 167 дитини і 394 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 29... За час пандемії померло 39 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 485 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 188, у Софіївській Борщагівці - 59 і в Петропавлівській Борщагівці - 47), в Обухівському районі - 256 випадків (найбільша кількість в Обухові - 127 і Українці - 40).

Також 90 випадків захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 82 - в Броварському районі, 55 - у Васильківському, 53 - в Баришівському, 39 - в Вишгородському, 38 - у Кагарлицькому, 32 - в Миронівському, 25 - в Бородянському, 19 - в Макарівському.

При цьому 102 випадки підтверджені в Ірпені, 90 - у Білій Церкві, 70 - у Броварах, 63 - в Борисполі, 53 - в Бучі, 48 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 38 - у Фастові, 35 - у Вишгороді, 32 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебуває 250 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 774 людини.

За весь час епідемії одужав 771 особа (у тому числі 63 дитини).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 342 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 43 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не відповідає критеріям для пом'якшення карантину.

14 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 656 до 31 810 кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 901 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, кількість нових летальних випадків - на 33,3%.

Більше новин про: коронавірус в Україні Covid-19 Коронавірус в Київській області

Сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження, МОН просить не панікувати
Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії
Новини
У дитбудинку Happy Home розповіли про реакцію і самопочуття після візиту першої леді, хворої на COVID-19 16:26
Іноземці з 50 країн мають піти на самоізоляцію по приїзду в Україну 16:21
У Чехії фіксують нові спалахи COVID-19 — понад 10 тисяч інфікованих 16:01
Поліція затримала 5 осіб біля Шевченківського суду, де розглядається справа Стерненка 16:00
На могилі космонавта Леоніда Каденюка досі не поставили пам'ятник. У рідних не вистачає грошей 15:48
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
На могилі космонавта Леоніда Каденюка досі не поставили пам'ятник. У рідних не вистачає грошей 15:48
Віктор Медведчук. Фото: ВП-ЗЖ
Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського 12:59 Відео
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
Підпал авто скандального адвоката Максима Болдіна міг бути спланованою провокацією перед виборами, — ЗМІ 15:36
більше новин
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити 19:44
більше новин
Moody's прогнозує падіння ВВП України у 2020 на 4,5%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok