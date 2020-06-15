У Київській області зменшується захворюваність на коронавірус. Де найбільша кількість заражених

За минулу добукількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області збільшилася на 29 осіб до 2024, померлих - на 1 людини до 39 порівняно з попередньою добою. Водночас к ількість хворих на коронавірус в Києві 14 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 53 людини до 3 957, померлих - на 2 людини до 90.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 15 червня на 10:00 офіційно підтверджено 2 024 випадки захворювання коронавірусом (у т. ч. 167 дитини і 394 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 29... За час пандемії померло 39 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 485 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 188, у Софіївській Борщагівці - 59 і в Петропавлівській Борщагівці - 47), в Обухівському районі - 256 випадків (найбільша кількість в Обухові - 127 і Українці - 40).

Також 90 випадків захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 82 - в Броварському районі, 55 - у Васильківському, 53 - в Баришівському, 39 - в Вишгородському, 38 - у Кагарлицькому, 32 - в Миронівському, 25 - в Бородянському, 19 - в Макарівському.

При цьому 102 випадки підтверджені в Ірпені, 90 - у Білій Церкві, 70 - у Броварах, 63 - в Борисполі, 53 - в Бучі, 48 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 38 - у Фастові, 35 - у Вишгороді, 32 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебуває 250 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 774 людини.

За весь час епідемії одужав 771 особа (у тому числі 63 дитини).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 342 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 43 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не відповідає критеріям для пом'якшення карантину.

14 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 656 до 31 810 кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 901 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, кількість нових летальних випадків - на 33,3%.