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15 июня 2020, понедельник, 12:55 493
Общество 2020-06-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве владельцы ночных клубов и баров нарушают карантин. Полиция составила админпротоколы

В Киеве владельцы ночных клубов и баров нарушают карантин. Полиция составила админпротоколы

Валерия Драгомирова
Киев, Ночные клубы, Нарушение карантина, Бары
Бар. Фото: pixabay
Бар. Фото: pixabay

Полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров за нарушение режима карантина, в то время, как в Киеве уже 3 957 больных коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Составлено 16 админпротоколов относительно собственников ночных клубов и баров", - сказал он.

По его словам, Киев не давал разрешение на открытие баров и ночных клубов.

Разрешается только работа летних площадок ресторанов и баров.

Как сообщали Українськi Новини, на Зеленского, который пил кофе в Хмельницком, составили админпротокол. 


Ранее в Украине выявили почти 1,3 тыс. кафе, парикмахерских и магазинов, нарушающих карантин. В общем инспекторы составили 98 административных протоколов, в 60 случаях проинформировали полицию о нарушениях.

Тем временем Верховная Рада ввела штраф от 17 до 34 тыс. гривен за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил.

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