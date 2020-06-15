Министр финансов Марченко прогнозирует пересмотр программы с МВФ до сентября

После того, как 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов, министр финансов Сергей Марченко прогнозирует пересмотр программы с МВФ до сентября. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Интер", передают Українські Новини.

"Следующий пересмотр ожидается в августе месяце. Надеюсь, что мы определим приезд миссии в ближайшее время. Это может быть июль-август. И надеюсь, что до сентября мы сможем осуществить еще один пересмотр программы", – сказал министр.

При этом он отметил, что средств с учетом первого транша хватит для выполнения госбюджета на текущий год.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Украина обязалась перед МВФ привести полномочия и ответственность Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствие с Третьием энергопакетом до конца марта 2021 года.

Украина обязалась перед МВФ продолжить медреформу здравоохранения и расширить новый механизм финансирования медицинской помощи.