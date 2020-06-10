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10 июня 2020, среда, 07:30 1580
Общество 2020-06-10T07:30:02+03:00
Українські Новини
Первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия

Первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия

Валерия Драгомирова
Отпуск, Турагентство, лето-2020, Отпуск летом
Турция. Фото: pixabay
Турция. Фото: pixabay

Руководитель киевского отдела туристического агентства "Поехали с нами" Елена Буцын заявила, что агентству пока не предоставили перечень условий, при которых украинский турист получит разрешение на въезд в определенную страну, в то время, как при открытии границ для туристов многие страны сохраняют практику 14-дневного карантина

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"У нас еще нет требований для украинских туристов. Нас каждый день о них спрашивают, мы сами ждем", - сказала Буцын.

Она отметила, что хотя уже есть страны, которые точно открывают границы для украинцев, такие как Турция и Грузия, принимающая сторона не присылала требования к украинским туристам.

Также никаких рекомендаций и указаний не приходило со стороны властей Украины.

На данный момент агентство ожидает открытия границ от Греции и Кипра.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел заявило, что Турция откроет границы и возобновит пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.


Кроме того, в какие страны Европы можно полететь в этом году

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