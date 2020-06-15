После выходных евро начал падать, а доллар продолжает расти. Курс валют на 15 июня

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 12 июня на 4,73 коп. до 26,8329 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,99 коп. до 26,5674 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,69 коп. до 29,6971 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,55 коп. до 30,2697 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,5674 26,8329 29,6971 30,2697 3,32 3,93 Максимальный 26,7000 27,0000 30,0000 30,7000 3,78 5,00 Минимальный 26,3500 26,7000 29,3000 29,9800 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.

Также в Национальном банке сообщают, что потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона.

Кроме того, в НБУ прогнозируют, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении.