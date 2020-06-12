Рубль просел в конце рабочей недели. Курс российской нацвалюты на 12 июня

В пятницу, 12 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 11 июня, упал на 1 копейку и составляет 3,32 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в пятницу снизился на 1 копейку по сравнению с 11 июня и составляет 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 12 июня:

Курсы наличной иностранной валюты: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,32 3,94 Максимальный 3,74 5,00 Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 июня на 5,71 коп. до 26,7809 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,52 коп. до 26,5246 UAH/USD.

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