Перед выходными доллар и евро подскочили. Курс валют на 12 июня

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 июня на 5,71 коп. до 26,7809 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,52 коп. до 26,5246 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро повысился на 4,28 коп. до 29,7403 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,69 коп. до 30,2929 UAH/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,5246 26,7809 29,7403 30,2929 3,32 3,94 Максимальный 26,6500 27,1000 30,0000 30,7000 3,74 5,00 Минимальный 26,4000 26,6500 29,2000 29,9900 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.

Также финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

Тем временем Национальный банк констатирует, что в дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, но вероятно будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось.