Перевозчики готовы увеличить количество транспорта, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что перевозчики готовы увеличить количество общественного транспорта.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

Министр отметил, что данный вопрос обсуждался на встрече с перевозчиками.

"Они готовы увеличить количество транспорта и такая возможность существует. И мы настаивали на этом, потому что увеличение количества транспорта будет приводить к меньшему количеству людей, которые будут находиться в вагоне или в автобусе", - сообщил Степанов.

Он также подчеркнул, что перевозчики заявили об экономической целесообразности такого решения.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кличко заявлял, что КГГА не намерена повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска.

Киев возобновил работу наземного общественного транспорта с 23 мая, метро заработало с 25 мая.

Восстановление пассажиропотока в киевском общественном транспорте до докарантинного уровня стоит ожидать в начале июня в то время, как в первые дни метро Киева было полупустое