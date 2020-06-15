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15 июня 2020, понедельник, 10:01 366
Общество 2020-06-15T10:30:02+03:00
Українські Новини
Перевозчики готовы увеличить количество транспорта, - Степанов

Перевозчики готовы увеличить количество транспорта, - Степанов

Ольга Фандорина
Транспорт, Проезд, Общественный транспорт, Максим Степанов
Транспорт. Автобус. Фото: Николай Поворозник
Транспорт. Автобус. Фото: Николай Поворозник

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что перевозчики готовы увеличить количество общественного транспорта.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

Министр отметил, что данный вопрос обсуждался на встрече с перевозчиками.

"Они готовы увеличить количество транспорта и такая возможность существует. И мы настаивали на этом, потому что увеличение количества транспорта будет приводить к меньшему количеству людей, которые будут находиться в вагоне или в автобусе", - сообщил Степанов.

Он также подчеркнул, что перевозчики заявили об экономической целесообразности такого решения.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кличко заявлял, что КГГА не намерена повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска.

Киев возобновил работу наземного общественного транспорта с 23 маяметро заработало с 25 мая.

Восстановление пассажиропотока в киевском общественном транспорте до докарантинного уровня стоит ожидать в начале июня в то время, как в первые дни метро Киева было полупустое

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