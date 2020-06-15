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15 червня 2020, понеділок, 10:01 9
Суспільство 2020-06-15T11:30:04+03:00
Українські Новини
Перевізники готові збільшити кількість транспорту, - Степанов

Перевізники готові збільшити кількість транспорту, - Степанов

Ольга Фандорина
МОЗ, Максим Степанов, громадський транспорт
Транспорт. Автобус. Фото: Микола Поворозник
Транспорт. Автобус. Фото: Микола Поворозник

В той час, як в Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що перевізники готові збільшити кількість громадського транспорту.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

Міністр зазначив, що дане питання обговорювалося на зустрічі з перевізниками.

"Вони готові збільшити кількість транспорту і така можливість існує. І ми наполягали на цьому, тому що збільшення кількості транспорту буде приводити до меншої кількості людей, які будуть знаходитися у вагоні або в автобусі", - повідомив Степанов.

Він також підкреслив, що перевізники заявили про економічну доцільність такого рішення.

Як повідомляли Українські Новини,  Київ відновив роботу наземного громадського транспорту з 23 травня, запрацювало метро з 25 травня.

Відновлення пасажиропотоку у київському громадському транспорті до докарантинного рівня варто очікувалося на початку червня в той час, як в перші дні метро Києва було напівпорожнє.

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