Перевізники готові збільшити кількість транспорту, - Степанов

В той час, як в Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що перевізники готові збільшити кількість громадського транспорту. Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини. Міністр зазначив, що дане питання обговорювалося на зустрічі з перевізниками. "Вони готові збільшити кількість транспорту і така можливість існує. І ми наполягали на цьому, тому що збільшення кількості транспорту буде приводити до меншої кількості людей, які будуть знаходитися у вагоні або в автобусі", - повідомив Степанов. Він також підкреслив, що перевізники заявили про економічну доцільність такого рішення. Як повідомляли Українські Новини, Київ відновив роботу наземного громадського транспорту з 23 травня, запрацювало метро з 25 травня. Відновлення пасажиропотоку у київському громадському транспорті до докарантинного рівня варто очікувалося на початку червня в той час, як в перші дні метро Києва було напівпорожнє.