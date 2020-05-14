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14 мая 2020, четверг, 12:55 212
Общество 2020-05-14T13:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве не будут повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска

В Киеве не будут повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска

Валерия Драгомирова
Виталий Кличко, Тарифы, Карантин, Общественный транспорт
Транспорт. Фото: Информатор
Транспорт. Фото: Информатор

Киевская городская государственная администрация не намерена повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска, который планируют после 22 мая

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Кличко призвал киевлян в целях  их безопасности пользоваться общественным транспортом только для того, чтобы добраться на работу и с работы домой, а также в неотложных делах.

"Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава. Делает это трижды в сутки. И будет делать дальше", - рассказал мэр.

Как сообщали Українськi Новини, Киев планирует возобновить работу общественного транспорта после 22 мая.

Также Кличко просит Кабмин возобновить работу киевского метро с 25 мая.

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