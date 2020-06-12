Холодный дождевой фронт остудит жару. Синоптик предупредила о непростой погоде в ближайшее время

В Украину придет холодный атмосферный фронт с севера и принесет кратковременные дожди с грозами, а также ослабление жары. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, уже в воскресенье днем ​​ожидается в большинстве областей Украины +22 +28 градусов, только на востоке жара еще задержится.

12 июня в Украине будет жарко, +29 +35 градусов, только в западных областях свежее, в течение дня +24 +29 градусов.



"Грозовые западные дожди могут локально достичь юга, Винницкой и Житомирской области, поэтому во время дождей в этих регионах ожидается кратковременное ослабление жары до +25 +29 градусов", - написала синоптик.

От жары еще немного будет спасать порывистый северо-восточный ветер.

В Киеве пятница обещает быть жаркой и сухой, днем ​​+32 +34 градуса.

В субботу начнут понемногу набегать облака фронта, и уже во второй половине дня или вечером, а также в воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами.

14-го июня жара ослабнет. И всю следующую неделю температура воздуха ожидается более комфортной.

"Погода ближайшая - непростая, с метаморфозами от жары к свежести, от высокого давления к низшему, от слепящего солнца к облачной грозе, от удушающего штиля к шквалу, так что держитесь крепко за здравый смысл, особенно в выходные", - посоветовала Диденко.

Прогноз погоды 14 июня. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.