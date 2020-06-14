В Украине объявили штормовое предупреждение. Местами сильные дожди

В Украине 14-15 июня ожидаются грозы, а в Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франсковской областях пройдут значительные дожди, из-за которых ушло под воду село. Спасатели предупреждают о II уровне опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.



"По данным Укргидрометцентра, 14-15 июня в Украине грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.



Ночью 15 июня в Закарпатской и Тернопольской областях значительные дожди, в Ивано-Франковской области сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

Прогноз погоды 15 июня. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українскі Новини, непогода оставила без электричества 348 населенных пунктов в 9 областях Украины. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках. Больше всего уровень воды поднимется в реках бассейнов Прута и Сирета.

Тем временем 15 июня на западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер восточный.