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15 июня 2020, понедельник, 07:38 77
Жизнь 2020-06-15T07:40:08+03:00
Українські Новини
Каньоны, урочища и морские лиманы: 5 чудес Николаевской области, которые стоит увидеть

Каньоны, урочища и морские лиманы: 5 чудес Николаевской области, которые стоит увидеть

Ольга Фандорина
Туризм, Николаевская область, Туризм в Украине, Внутренний туризм, Туризм в Николаевской области
Чудеса Николаевской области. Фото: gogetnews.info
Чудеса Николаевской области. Фото: gogetnews.info

Послабление карантина - веский повод увидеть наконец-то собственную страну с туристической точки зрения. Увидеть эстетику и колорит Львовской области, увидеть старинные дворцы и уникальные озера в Сумской области Украины. А сегодня Українські Новини расскажут про уникальную Николаевскую области и ее 5 чудес, которые нужно увидеть каждому человеку. 

Национальный парк "Бугский Гард"

Национальный природный парк "Бугский Гард" - это волшебное место, окутанное в зелени нетронутой природы, испещренное узкими каньонами и крутыми скальными берегами. Зажаты между отвесными каменными стенами, здесь несут свои буйные воды реки Южный Буг и Мертвовод. Гранитные скалы, очерчивающие течение реки Южный Буг, станут потрясающим фоном для фото. К тому же, здесь можно не только порелаксировать и набраться сил, но и более активно провести время. ерритория Бугского Гарда является одной из древнейших участков суши на материке Евразия, которая более 60 млн лет не погружалась под воду.

Бугский Гард, Николаевская область © instagram.com/ukrainer_net/

Бугский Гард, Николаевская область. Фото: instagram.com/ukrainer_net

Актовый каньон

Это одно из самых красивых и необычных мест в Украине. Актовый каньон часто называют "Долиной Дьявола". Между высоких скал извивается небольшая река Мертвовод. По легенде, древние скифы отправляли по ее течению в последний путь своих царей. Скалы вокруг возвышаются на 50 метров. Каньон считается единственным в Европе, который по геолого-ландшафтным показателям в точности повторяет знаменитые каньоны Северной Америки.

Актовый каньон. Фото: dcfc-lad.livejournal.comАктовый каньон. Фото: dcfc-lad.livejournal.com

Мигейские пороги

Мменно Мигейские пороги являются излюбленным уголком почитателей рафтинга и водного слалома.

Скалистый берег с гранитными скалами, водовороты, цепь порогов и островки, встречающиеся вдоль реки, – все это манит экстремалов. Тем более что организовать тренировки на реке Южный Буг можно даже в летнюю жару.

Мигейские пороги являются частью национального природного парка "Бугский Гард", занимающего территорию более 6 тысяч гектаров.

Живописный Актовский каньон, о котором писал еще Геродот, невероятные ущелья и красивые берега загадочной реки Мертвовод. Живописный Актовский каньон, о котором писал еще Геродот, невероятные ущелья и красивые берега загадочной реки Мертвовод. Фото: laexotica.com.ua

Радоновое озеро

Село Мигия удивит вас необычным радоновым озером с бирюзовой водой, образовалось на месте древней горной выработки.

Радон - это инертный газ с множеством полезных свойств для организма человека, успешно применяется для лечения различных травм, заболеваний нервной системы, сердца, опорно-двигательного аппарата, кожи, органов дыхания и др. Кроме того, в озере комфортно купаться в летнюю жару, ведь температура воды несколько прохладная, можно прыгать со скал, а его глубина достигает 42 м.

Радоновое озеро. Фото: agroportal.uaРадоновое озеро. Фото: agroportal.ua

Тилигульский лиман

Тилигульский лиман — одно из самых потрясающих мест. Пройти мимо этой темы попросту невозможно. Пожалуй, одно из красивейших мест юга Украины. Он считается заповедной зоной, поэтому здесь всегда следят за чистотой и сохранностью природы. Стоит отметить, в Тилигульском лимане обитают некоторые виды рыб, считающиеся редкими.

Тилигульский лиман протекает на территории сразу двух областей — Николаевской и Одесской. Его длина составляет 80 км, а глубина — чуть более 18 м. Общая площадь Тилигульского лимана составляет 135 км². Он образовался вследствие резких климатических изменений в этой местности. Сначала это была река под названием Тилигул, а с наступлением засухи воды начали постепенно исчезать. Так и появился знаменитый лиман. Еще в прошлом веке его соединили с Черным морем каналом. Который, кстати, вырыли специально.

Тилигульский лиман уникален во многих смыслах. Конечно же, нельзя не упомянуть о его целебных свойствах, а именно о его грязях. Те, кто однажды приехал с целью оздоровления, навсегда прозвали это место природным SPA-центром. Лечебная грязь природно насыщается сероводородом, поэтому о ее свойствах ходят легенды. Она способна лечить кожу, кости и даже привести в порядок нервную систему.

Ранее Українські Новини сообщали, иностранные курорты откроют для Украины во время летнего отпуска.

Из-за пандемии коронавируса украинцы все больше выбирают внутренний туризм для летнего отдыха: куда поехать и что посетить в Кировоградской области.

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