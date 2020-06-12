Эстетичность и колорит. Как незабываемо провести летний отпуск во Львовской области

Львовская область – одно из достояний Украины. Туристы многих европейских стран, приезжая в эти края, восхищаются эстетичностью и историей, которую хранит в себе Львов, а также пейзажами и разными достопримечательностями, которые расположены по всей Львовской области. В связи со сложившейся ситуацией, из-за пандемии коронавируса, многие страны все еще не отменяют обсервацию для туристов. Поэтому, для украинцев есть возможность провести летний отпуск в Украине. Українські Новини расскажут о 10 достопримечательностях во Львовской области, которые помогут красочно провести отдых.

Львов

Весь средневековый Львов можно увидеть на небольшой площади. Каждый дом здесь, каждая скульптура хранит собственную легенду, имеет свою тайну. Этот музей под открытым небом называют Площадь Рынок. Центральное место в музейной экспозиции занимает Дом городского управления, или Магистрат. Его история началась во времена правления Владимира Опильского. Именно он в конце четырнадцатого века стал основателем первой ратуши во Львове.

Городская ратуша – это огромное прямоугольное здание с высокой башней, которое само по себе является достопримечательностью Львова. Здание окружено четырьмя скульптурами, которые установлены на месте бывших колодцев в 1793 году. Это фигуры Нептуна, Адониса, Амфитриты и Дианы в центре фонтанов.

Высота башни с зубчатым окончанием – 65 метров. На ней установлены огромные часы (диаметр циферблата – 3 метра), к которым можно подняться, преодолев 400 ступеней. Со смотровой площадки виден весь город как на ладони. Каждый дом на Площади Рынок имеет уникальную архитектуру. Образцы ренессанса представлены в восточной части.

Неспешная прогулка по улице Кривоноса и парку "Высокий Замок" приведет к Замковой горе, поднявшись на которую открывается невероятный городской пейзаж. Всматриваясь в переплетение улочек, можно отыскать новые привлекательные уголки Львова, на которые стоит взглянуть. Смотровая площадка находится на высоте 413 метров над уровнем моря. Это искусственный курган, насыпанный в 1869 – 1900 годах польской общиной города в честь 300-летия Люблинской унии.

Одна из главных достопримечательностей Львова – Костел Святой Эльжбеты или храм Святых Ольги и Елизаветы. Расположился храм, выполненный в неоготическом стиле, напротив железнодорожного вокзала. С уверенностью можно сказать, что Костел является символом любви одного могущественного мужчины к одной прекрасной женщине, что навевает дух романтики.

Подгорецкий замок — хорошо сохранившийся ренессансный дворец, окруженный оборонительными сооружениями. Расположен на востоке Львовской области в с. Подгорцах. Подгорецкий замок является одним из лучших в Украине, но он гораздо менее известен, чем другие замки. Построен в стиле ренессанс в 1635-1640 гг. гетманом Станиславом Конецпольским. Замок имеет форму квадрата. С востока, юга и запада замок окружает линия оборонительных укреплений, окруженная глубоким рвом и земляными валами. С северной части находится итальянский парк. А у дороги, недалеко от замка, очень хороший костел, который составляет с замком один комплекс сооружений.

Пещерный монастырь

Одной из историко-культурных ценностей Львовщины Пещерный монастырь, который находится вблизи села Розгирче. Это целый монастырский комплекс, который находится в пещерах и представляет собой уникальный образец наскального сакрального строительства XIII-XVI веков. Такое строительство не является типичным для территорий Галичины. Сам монастырь находится на холме, откуда открывается прекрасный вид на всю окружающую местность и долину реки Опир. Скальные пещеры монастыря расположены в два яруса. На нижнем ярусе располагались жилые помещения, а на верхнем - церковь, на месте которой сейчас находится маленькая икона, которая установлена в 2003 году.

Подкамень

По легенде, в незапамятные времена черти принесли с Карпат огромный камень, чтобы бросить его на Почаевскую Лавру. Но Господь то ли ослепил их, то ли вовремя отбил удар, и камень приземлился в 15 километрах от Почаева. Местечко близ него, в 30 километрах от города Броды на востоке Львовской области Украины, так и называется - Подкамень.

Более достоверные сведения говорят, что здесь было крупное святилище еще дохристианские времена, когда Червонную Русь населял загадочный народ белых хорватов, оставивший несколько камней-святилищ.

Трускавец

Трускавец - один из самых популярных курортных городов Западной Украины. Он привлекает туристов со всей Украины своей природой и целебными водами. Практически в центре города бювет минеральных вод - одновременно и памятное место, и эпицентр здоровья. Дорога к источнику – одна из самых живописных: добраться в долину можно, минуя озеро, образовавшееся на месте заброшенных шахт. Если смотреть с его берега, открывается удивительная по красоте панорама холмов, покрытых густыми лесами.

В Трускавце также много храмов и костелов, из окон которых доносится спокойная органная музыка. Она тоже действует чарующе и обладает лечебными свойствами, как и все здесь: вода, воздух, природа и сама поездка в Трускавец.

Замок в Свирже

Село Свирж со сказочным замком расположен на живописной дороге Бобрка - Перемышляны. Сюда каждые полчаса из Львова (автостанция на ул. Зеленый) ходят маршрутки "Львов - Бобрка - Перемышляны". Свиржский замок, расположенный на холме с названием Белз в окружении прудов и болот привлекает внимание не только путешественников. Еще в советские времена от став известным объединения объектом киносъемок (здесь снимался финал Д Артаняна и трех мушкетеров), а Союз архитекторов в свое время его облюбовал для дома отдыха.

Главным храмом Свиржа является костел Успения Богородицы. Построили его еще в далеком 1546 году. Тогда сооружение было готическим. Позже храм неоднократно перестраивался и до нашего времени дошел в ренессансных формах. Последние достройки храма касаются уже периода независимости.

Тустань

Наскальная деревянная крепость Тустань находится вблизи села Урич (Сколевский район, Львовская обл.), и расположена на скалах-песчаниках, высотой 85 метров. В комплекс входят: Камень, Острый Камень, Малая Скала, Желоб (Орел). Возникло оборонительное сооружение в IX веке, как таможенный и оборонительный пункт, основанный племенами Белых Хорватов. Укрепление контролировало Великий шелковый торговый путь из Китая в Португалию, и Соляной путь, который проходил из Галичины в страны центральной Европы. Во времена княжеской эпохи крепость была пограничным центром и таможней на границе Галицко-Волынского княжества и Венгрии. На протяжении ІХ-ХІІІ веков укрепления 5 раз перестраивалось. Тустань является уникальным памятником древнерусской архитектуры домонгольского периода. В 1994 году Постановлением Кабинета Министров Украины создан Государственный историко-культурный заповедник "Тустань".

Унивская Лавра

За несколько километров от Перемышлян располагается село Унив, в котором сохранился архитектурный комплекс одной из крупнейших христианских святынь Галичины - Святоуспенской Унивской Лавры. Данный монастырь является одним из старейших в Украине. Точных сведений о дате основания обители нет, но в документах начала XIV века Унив упоминается как один из духовных центров Галичины. К середине ХV века монастырем заботились князья Гедиминовичи, а после них представители рода Лагодовского. Во времена Советского Союза Лавра была закрыта, но с 1991 года она снова заработала.

Костел Святого Марка

Варяж - когда-то городок, а сейчас село в Сокольском районе Львовской области, которое расположено практически на границе с Польшей. Собственно, до границы оттуда около километра, а перед селом есть пограничный пункт, на котором проверяют документы, поэтому без паспорта попасть в Варяж практически невозможно. А ехать туда есть за чем, ибо величественный барочный костел св. Марка стоит того, хоть и находится в крайне запущенном состоянии.

Первые сведения о Варяже достигают 1419 года, а в 1538 году местечко получает Магдебургское право. В советское время, а именно с 1951 года, когда эти земли были обменяны с Польшей на окраине Ущиков-Дольных, село носило название Новоукраинка.

Сейчас и не скажешь, что здесь когда-то был город. Едва ли не единственным свидетелем этого может быть костел св. Марка, который был построен в 1688-1693 годах архитектором Войцехом Лєнартовичем. Размеры храма действительно поражают, а еще больше поражают интерьерные росписи, которые, неизвестно благодаря какому чуду, можно еще увидеть, однако каждый следующий день может стать для них последним, ведь без крыши им совсем недолго осталось жить.

Стрый

Этот один из крупнейших городов Львовской области стоит посетить, чтобы осмотреть неповторимый и величественный костел Рождества (настоящих готических костелов в Украине осталось не так много), несколько интересных храмов разного периода и застройку конца ХІХ - начала ХХ века начиная от общественных сооружений и заканчивая многочисленными виллами состоятельных жителей. Учитывая то, что город довольно большой и здесь много достопримечательностей, на его посещение стоит потратить целый день.

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