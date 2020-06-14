подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июня 2020, воскресенье, 17:39 205
Общество 2020-06-14T17:40:52+03:00
Українські Новини
Украли чужие шутки: "Квартал 95" попал в громкий скандал

Украли чужие шутки: "Квартал 95" попал в громкий скандал

Надежда Комендантова
Скандал, Плагиат, Воровство, Дизель Шоу, Квартал 95

Юмористический проект "Дизель шоу" обвинил "Квартал 95", высокие должности во власти получили более 30 работников, в воровстве шуток. Плагиат со стороны коллег был проиллюстрирован в ролике, который 13 июня был опубликован в соцсети Instagram.

Как пишет "РБК-Украина", между двумя украинскими юмористическими проектами возник серьезный конфликт. Он связан с тем, что во время недавнего выступления студии "Квартал 95" использовали шутки, с которыми "дизеля" выступали в 2015 году.

"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!" - указано в сообщении к видео.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?! Приятного просмотра. #дизельшоу #дизельстудио

Публикация от Дизель Студио (@dizelstudio)

 

Некоторых подписчиков удивил такой поступок "квартальцев". Другие, напротив, посчитали, что "Дизель шоу" повели себя некорректно. Поскольку не стали изначально обсуждать проблему с коллегами, а решили сразу выставить на всеобщее обозрение:

  • Воровать - очень подло.
  • У Вас намного лучше.
  • Не вижу ничего ужасного... Неприятная ситуация, но, если "Дизель шоу" имеет притензии, то почему эту ситуацию не прояснить с самим "Кварталом"?
  • Ну, у вас же была шутка только про английский язык, а в "Квартале" про большинство уроков.
  • Номера совершенно разные.
  • Вам жалко?

Квартал 95 попал в новый скандал из-за Дизель Шоу. Скришот комментариев в Инстаграм.Квартал 95 попал в новый скандал из-за Дизель Шоу. Скришот комментариев в Инстаграм.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе.

Также в сети появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей во время закрытой части 16-го ежегодного форума YES, показав на экране чат, в котором общаются лидеры мировых держав. Зеленский также выступил с "Кварталом 95" на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES).

Тем временем, Кошевой заявил, что Зеленский отсутствует в "Квартале 95" временно.

 

Больше новостей о: Скандал Плагиат Воровство Дизель Шоу Квартал 95

Высокие должности во власти получили более 30 рабо...
"Вечерний квартал", "Дизель шоу" и "Привет, 20-е":...
Чиновники Кличко "проиграли" 670 млн бюджетных гри...
Портнов подал иск на экс-министра образования из К...
Количество не готовых к ослаблению карантина областей увеличилось
Украина восстанавливает международное авиасообщение. Куда полетят самолеты с понедельника
Новости
Количество районов в Ивано-Франковской области сократится почти в три раза 18:19 Инфографика
Украли чужие шутки: "Квартал 95" попал в громкий скандал 17:39
Количество не готовых к ослаблению карантина областей увеличилось 17:06 Инфографика
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Спрос в пабах и барах упал в пять раз после ослабления карантина, - эксперт 16:20
больше новостей
Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку к пенсии: кто получит 06:20
По всей Украине пройдут дожди с грозами и шквалами. Прогноз погоды на 13 июня 21:00
Прожиточный минимум в Украине повысят: как изменятся пенсии, субсидии и соцвыплаты 05:30 Инфографика
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ 13:07
Киевская область выбыла из списка не соответствующих критериям для смягчения карантина 22:18
больше новостей
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ 13:07
Замминистра обороны задекларировал 50 биткоинов на 12,7 млн гривен и компанию в Чехии 09:11
МАУ отменила почти все рейсы до августа 22:48
В Киевской области на 34 человека увеличилось количество зараженных COVID-19. Где болеют больше всего 13:00
больше новостей
В Киеве за сутки – 66 новых случаев заражения COVID-19. Умер один пациент
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok