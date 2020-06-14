Украли чужие шутки: "Квартал 95" попал в громкий скандал

Юмористический проект "Дизель шоу" обвинил "Квартал 95", высокие должности во власти получили более 30 работников, в воровстве шуток. Плагиат со стороны коллег был проиллюстрирован в ролике, который 13 июня был опубликован в соцсети Instagram.

Как пишет "РБК-Украина", между двумя украинскими юмористическими проектами возник серьезный конфликт. Он связан с тем, что во время недавнего выступления студии "Квартал 95" использовали шутки, с которыми "дизеля" выступали в 2015 году.

"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!" - указано в сообщении к видео.

Некоторых подписчиков удивил такой поступок "квартальцев". Другие, напротив, посчитали, что "Дизель шоу" повели себя некорректно. Поскольку не стали изначально обсуждать проблему с коллегами, а решили сразу выставить на всеобщее обозрение:

Воровать - очень подло.

У Вас намного лучше.

Не вижу ничего ужасного... Неприятная ситуация, но, если "Дизель шоу" имеет притензии, то почему эту ситуацию не прояснить с самим "Кварталом"?

Ну, у вас же была шутка только про английский язык, а в "Квартале" про большинство уроков.

Номера совершенно разные.

Вам жалко?

Квартал 95 попал в новый скандал из-за Дизель Шоу. Скришот комментариев в Инстаграм.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе.

Также в сети появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей во время закрытой части 16-го ежегодного форума YES, показав на экране чат, в котором общаются лидеры мировых держав. Зеленский также выступил с "Кварталом 95" на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES).

Тем временем, Кошевой заявил, что Зеленский отсутствует в "Квартале 95" временно.