Посещаемость баров упала в 5 раз после послабления карантина, - пивоварня

Пока рестораны Киева не могут возобновить полноценную работу, Гуцульская крафтовая пивоварня "Цыпа" отмечает сокращение спроса в барах и пабах в 5 раз после ослабления карантина по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщил генеральный директор и основатель пивоварни Александр Шаталов в интервью Українським Новинам.

"Если сравнивать с аналогичными периодами год назад, то в 5 раз меньше людей", - сказал он.

Шаталов связывает низкую посещаемость заведений после ослабления карантина с некомфортным режимом работы на летних площадках, проблемами с общественным транспортом и увольнениями людей с работы в период карантина, в связи с чем они не могут себе позволить поход в кафе или ресторан.

Также он отметил, что требования к открытию летних площадок постоянно менялись, что вынуждало владельцев дополнительно расходовать средства.

По словам Шаталова, в период карантина его пивоварня потеряла 90% клиентов в своих пабах и кафе, но нарастили в 2 раза объем продаж в Интернете.

Однако в последний месяц интернет-продажи значительно сократились.

Пивоварня "Цыпа" оценивает убытки во время карантина в около 1,5 млн гривен.

"Мы говорим сейчас о таких понятиях как недополученная прибыль. Прямые убытки, которые понесла компания, оцениваются в районе 1,5 млн гривен - это то, что мы вынуждены были заплатить до покрытия обязательств. Для нашей небольшой компании - это существенная сумма", - сказал Шаталов.

Также Шаталов отметил, что пивоварня вынуждена была отсрочить открытие второго завода из-за карантина.

По его словам, на нем было установлено оборудование и сделаны тестовые варки, но еще необходимо провести работы по укладке дороги и работы, связанные с вентиляцией и водопроводом.

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая заведениям разрешили открыть летние площадки.

Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.