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15 июня 2020, понедельник, 06:30 388
Экономика 2020-06-15T08:00:02+03:00
Українські Новини
Крафтовые пивоварни могут закрыть до 25% пабов из-за карантина

Крафтовые пивоварни могут закрыть до 25% пабов из-за карантина

Елена Литвин
Карантин, Паб, Крафтовое пиво, Закрытие заведений
Бар. Фото: pixabay
Бар. Фото: pixabay

Пока ресторатор Дмитрий Борисов думает о закрытии 2-3 заведений из-за карантина, Гуцульская крафтовая пивоварня "Цыпа" рассматривает возможность закрытия 20-25% заведений общественного питания и отмечает, что такая ситуация у многих крафтовиков.

Об этом сообщил генеральный директор и основатель пивоварни Александр Шаталов в интервью Українським Новинам.

"Закроем где-то 20-25%. И такая ситуация приблизительно у каждой ресторанной сети", - сказал он.

Шаталов отметил, что такой шаг связан с невозможностью договориться с частью арендодателей об отсрочке платежей или уменьшении арендной платы.

По его мнению, государство могло бы помочь урегулировать отношения арендодателей и арендаторов в период карантина.

На данный момент идет дискуссия о том, какой должна быть плата за аренду помещений, однако, по мнению Шаталова, окончательное решение арендодатели смогут принять спустя месяц после открытия летних площадок в заведениях.

Как сообщали Українськi Новини, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова прогнозирует, что после карантина могут не открыться 5-10% ресторанов.

Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов, которое планировалось на 5 июня.

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