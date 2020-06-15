Крафтовые пивоварни могут закрыть до 25% пабов из-за карантина

Пока ресторатор Дмитрий Борисов думает о закрытии 2-3 заведений из-за карантина, Гуцульская крафтовая пивоварня "Цыпа" рассматривает возможность закрытия 20-25% заведений общественного питания и отмечает, что такая ситуация у многих крафтовиков.

Об этом сообщил генеральный директор и основатель пивоварни Александр Шаталов в интервью Українським Новинам.

"Закроем где-то 20-25%. И такая ситуация приблизительно у каждой ресторанной сети", - сказал он.

Шаталов отметил, что такой шаг связан с невозможностью договориться с частью арендодателей об отсрочке платежей или уменьшении арендной платы.

По его мнению, государство могло бы помочь урегулировать отношения арендодателей и арендаторов в период карантина.

На данный момент идет дискуссия о том, какой должна быть плата за аренду помещений, однако, по мнению Шаталова, окончательное решение арендодатели смогут принять спустя месяц после открытия летних площадок в заведениях.

Как сообщали Українськi Новини, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова прогнозирует, что после карантина могут не открыться 5-10% ресторанов.

Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов, которое планировалось на 5 июня.