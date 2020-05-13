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13 мая 2020, среда, 21:40 119
Общество 2020-05-13T21:51:52+03:00
Українські Новини
После карантина могут не открыться 5-10% ресторанов, — директор "Ресторанного консалтинга"

После карантина могут не открыться 5-10% ресторанов, — директор "Ресторанного консалтинга"

Елена Новикова
Карантин, Кафе, рестораны, ресторанный бизнес, карантин в Украине, Ольга Насонова, Ресторанный консалтинг
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова прогнозирует, что после карантина, который продлили до 22 мая, могут не открыться 5-10% ресторанов.

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Закроются, то есть, не откроются после карантина от 5 до 10% заведений. Но это те заведения, которые и до карантина чувствовали себя плохо, которые были или убыточными, или с очень малой прибылью, или рестораны, которые уже устарели", - сказала она.

По словам Насоновой, массового закрытия ресторанов сейчас не будет.

Также она прогнозирует сокращение доставки из ресторанов.

"Я так вижу, что, когда рестораны откроются, доставка упадет, потому что люди уже соскучились за ресторанами и кафе. Они будут приходить и сидеть и есть в ресторанах", - прокомментировала Насонова.

При этом у приблизительно 20% клиентов может оставаться страх перед заражением коронавирусом, что на некоторое время повлияет на поток посетителей.

Как сообщали Українськi Новини, Насонова заявила, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах, а также то, что рекомендации Минздрава по работе ресторанов исполнить можно, но проблематично.

Кроме того, Кабмин ослабил ограничения для посещения летних террас ресторанов и кафе.

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