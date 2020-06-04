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04 июня 2020, четверг, 08:00 279
Экономика 2020-06-04T11:30:03+03:00
Українські Новини
Ресторатор Борисов может закрыть 2-3 заведения из-за карантина

Ресторатор Борисов может закрыть 2-3 заведения из-за карантина

Елена Литвин
Карантин, Закрытие заведений, Дмитрий Борисов, рестораны Борисова
Дмитрий Борисов. Фото: facebook.com/borisov.dima
Дмитрий Борисов. Фото: facebook.com/borisov.dima

В то время как ресторан депутата Верховной Рады Николая Тищенко "Велюр" работал в карантин, сеть заведений общественного питания "Семья ресторанов Дмитрия Борисова" рассматривает возможность закрытия 2-3 заведений после отмены карантина.

Об этом сообщил основатель сети Дмитрий Борисов в ходе онлайн-дегустации компании Carlsberg Ukraine, передают Українськi Новини.

"К сожалению, не все откроются. Пока мы не знаем, когда откроемся, поэтому каждый день у нас новая вводная. Если будет все хорошо и в ближайшее время нас откроют, то пострадают 2-3 заведения", - сказал он.

По словам Борисова, это связано с отношениями с арендодателями, поскольку при посещении гостей в количестве 20-30% докарантинного уровня ресторан не сможет выполнять взятые на себя обязательства.

Он отметил, что для его сети легче зафиксировать многомиллионные убытки от проинвестированных средств в эти заведения, чем накапливать долги, оплачивая аренду и ожидая, что через год посещаемость вырастет до 50% докарантинного уровня.

Также Борисов заявил, что на данный момент с учетом жестких ограничений к работе летних площадок, у ресторанов посещаемость составляет в среднем треть посадочных мест, которые занимали до карантина.

"Семья ресторанов Дмитрия Борисова" объединяет классические рестораны Chicken Kyiv, "Канапа", "Ватра", "Oxota na Ovets", "Барсук", "Любчик" и smart casual рестораны (категория заведений с ценами около 1 евро за все позиции в меню) Mushlya, DOGZ & BURGERZ, PINZARELLA, БПШ, "Белый Налив", "Бутерброд-бар", Philadelphia Roll & Bowl.

На данный момент заведения сети работают в 13 городах Украины.

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая Кабмин ослабил карантин и рестораны смогли открыть для посетителей летние площадки.

При этом с 5 июня уже будет разрешено сидеть в помещениях ресторанов.

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