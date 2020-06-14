Онлайн или дома. В МОЗ пояснили, как будет проходить пробное ВНО

Из-за коронавируса пробное внешнее независимое оценивание в Украине отменили, но украинские выпускники смогут пройти его онлайн и дома, предварительно взяв задание в школе.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он пояснил, что любой ученик пожеланию сможет сдать ВНО через личный кабинет, а те, что не сможет этого сделать по техническим причинам, смогут сдать ВНО в офлайн-режиме.

"Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить затем на проверку. Если нет такой возможности сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного ВНО, там его встретит соответствующий инспектор, который передаст ему тетрадь с формой со всеми заданиями, он выполнит эти задания дома и потом пришлет на соответствующую проверку. Это решение было принято в связи с тем, что есть большое количество детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО", — пояснил Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, 5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что пробное внешнее независимое оценивание будет проведено онлайн.

Кроме того, Зеленский призвал быстро установить причины роста случаев коронавируса, чтобы не ужесточать карантин.