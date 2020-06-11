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11 июня 2020, четверг, 14:30 20
Экономика 2020-06-11T14:37:46+03:00
Українські Новини
В НБУ спрогнозировали, какой будет инфляция после карантина

В НБУ спрогнозировали, какой будет инфляция после карантина

Анна Рудык
НБУ, Инфляция, Карантин, рост цен, карантин в Украине
Инфляция. Фото: bank.gov.ua
Инфляция. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк констатирует, что в дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, но вероятно будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Во-первых, потребительский и инвестиционный спрос остается достаточно подавленным, хотя деловая активность начинает постепенно оживляться вместе с ослаблением карантинных мероприятий.

Уже проведены мероприятия фискальной и монетарной политики, направленные на поддержание бизнеса и населения, которые лишь частично компенсируют падение потребительского спроса.

Его восстановление будет постепенным даже после завершения карантина.

Во-вторых, ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции.

С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос.

Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно.

В результате гривна укрепилась, а Национальный банк, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля выкупил у международные резервы около 1,8 млрд долларов.

Таким образом, Национальный банк уже вышел на чистую покупку валюты с начала года, компенсировав расходы валюты из международных резервов.

В-третьих, улучшаются инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков.

Сейчас, по данным НБУ, инфляция, которую они ожидают через 12 месяцев, сравнялась со среднесрочной целью Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в мае украинцы увеличили вклады в банках до 611 млрд гривен.

Тем временем Украина получила €500 млн макрофинансовой помощи ЕС.

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