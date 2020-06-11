В НБУ спрогнозировали, какой будет инфляция после карантина

Национальный банк констатирует, что в дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, но вероятно будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. Во-первых, потребительский и инвестиционный спрос остается достаточно подавленным, хотя деловая активность начинает постепенно оживляться вместе с ослаблением карантинных мероприятий. Уже проведены мероприятия фискальной и монетарной политики, направленные на поддержание бизнеса и населения, которые лишь частично компенсируют падение потребительского спроса. Его восстановление будет постепенным даже после завершения карантина. Во-вторых, ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции. С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос. Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно. В результате гривна укрепилась, а Национальный банк, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля выкупил у международные резервы около 1,8 млрд долларов. Таким образом, Национальный банк уже вышел на чистую покупку валюты с начала года, компенсировав расходы валюты из международных резервов. В-третьих, улучшаются инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков. Сейчас, по данным НБУ, инфляция, которую они ожидают через 12 месяцев, сравнялась со среднесрочной целью Национального банка. Как сообщали Українські Новини, в мае украинцы увеличили вклады в банках до 611 млрд гривен. Тем временем Украина получила €500 млн макрофинансовой помощи ЕС.