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13 июня 2020, суббота, 21:17 57 Карта
Общество 2020-06-13T21:17:46+03:00
Українські Новини
Похолодает до +11, местами грозы, шквалы и град: прогноз погоды в воскресенье

Похолодает до +11, местами грозы, шквалы и град: прогноз погоды в воскресенье

Надежда Комендантова
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Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

В то время, как , синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине - ожидаются и аномальная жара, и природные катаклизмы, в воскресенье, 14 июня в Киеве переменная облачность, днем и вечером кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.

В Карпатах сильный дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем +15...+20 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +​​23...+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +​​24...+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +​​27...+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +17...+22 градуса, днем +​​24...+29 .

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +17...+22, днем ​​+24...+29.

В Ялте кратковременный дождь, температура ночью +19...+21 градусов, днем +26...+28 градусов.

13 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українськi Новини, аномально холодное начало лета сменилось изнуряющей жарой.

Тем временем, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

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