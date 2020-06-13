Похолодает до +11, местами грозы, шквалы и град: прогноз погоды в воскресенье

В то время, как , синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине - ожидаются и аномальная жара, и природные катаклизмы, в воскресенье, 14 июня в Киеве переменная облачность, днем и вечером кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, град, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов. В Карпатах сильный дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23 градуса. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса. На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +23...+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, град, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +24...+30 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +17...+22 градуса, днем +24...+29 . В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +17...+22, днем +24...+29. В Ялте кратковременный дождь, температура ночью +19...+21 градусов, днем +26...+28 градусов. 13 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов. Как сообщали Українськi Новини, аномально холодное начало лета сменилось изнуряющей жарой. Тем временем, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине