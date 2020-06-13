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13 июня 2020, суббота, 19:44 1008
Общество 2020-06-13T19:44:47+03:00
Українські Новини
На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: что делать

На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: что делать

Ольга Фандорина
Спасатели, Гроза, Шквальный ветер, Гроза в Киеве

В течение нескольких часов и до конца текущих суток в Киеве ожидается гроза и шквальный ветер, скорость которого составит от 15 до 24 м/с. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает Украинский гидрометцентр.

В то же время спасатели напоминают о правилах безопасности во время грозы и что делать, чтобы не попасть под удар молнии.

Рекомендаций во время сильного ветра

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать возле них авто.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно проинформируйте экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Циклон занесет в Украину дожди и ослабит жару. Синоптик предупреждает о смерчах и шквалах.

Тем временем, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине - ожидается и аномальная жара, и природные катаклизмы.

Однако во время всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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